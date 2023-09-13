Глава Еврокомиссии предложила продлить срок действия временной защиты для украинцев в ЕС 13 сентября, 13:10 Урсула фон дер Ляйен (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила продлить временную защиту для беженцев из Украины на территории Европейского союза.

Об этом она сказала в среду, 13 августа, во время ежегодного обращения о положении Европейского Союза.

«С гордостью сообщаю, что Еврокомиссия предложит продолжить нашу временную защиту украинцев в ЕС», — подчеркнула фон дер Ляйен.

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Она отметила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину убежище в ЕС нашли по крайней мере 4 миллиона украинцев.

«Мы обеспечили им доступ к жилью, медицинскому обслуживанию, рынку труда и многое другое. Это была Европа, которая ответила на зов истории», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она отметила, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Платформа Опендатабот сообщала, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину за границу выехали и не вернулись 2,4 млн украинцев. Активнее всего домой украинцы начали возвращаться во втором полугодии 2022 года.

Недавний социологический опрос группы Рейтинг показал, что 49% украинцев, которые переехали в страны Европы после начала полномасштабного вторжения России, не хотели бы остаться жить за границей.