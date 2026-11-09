«Не позволим России заставить Украину подчиниться»: ЕС подтвердил запуск спецмеханизма помощи Украине

Владимир Зеленский говорил с президенткой Еврокомиссии о энергетической поддержке Украины (Фото: OLIVIER HOSLET/Pool via REUTERS)

Еврокомиссия подтвердила запуск специального механизма помощи Украине в чрезвычайных ситуациях, о котором шла речь в разговоре президента Украины Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, сообщило Радио Свобода в понедельник, 9 ноября.

«Гуманитарная ситуация в Украине критическая, мы видим, что Россия целенаправленно наносит удары по инфраструктуре, от которой зависит выживание украинцев в зимний период. Наша позиция в этом вопросе совершенно четкая и твердая: мы не позволим России заставить Украину подчиниться с помощью холода», — заявила Паула Пиньо.

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По ее словам, представители Украины и Еврокомиссии проводят встречи, чтобы определить срочные потребности, а также оценить, как именно ЕС может помочь Украине с электро- и водоснабжением и отоплением.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам разговора он сообщил, что ЕС выразил готовность применить специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях.

8 ноября в Киеве, Киевской области и Днепре вводились аварийные отключения света. В частности, в пяти районах Днепропетровской области из-за атак России на энергосистему без электроснабжения остались более 600 тысяч потребителей.

7 ноября российские агрессоры нанесли удар по одному из энергетических объектов ДТЭК в Киевской области. В результате обстрела часть Броварского района осталась без электроэнергии, объект получил серьезные повреждения.