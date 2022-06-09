Еврокомиссия на следующей неделе рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Две страны против — Bloomberg 9 июня, 23:36 Цей матеріал також доступний українською Ожидается, что решение по поводу предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС примут на саммите 23−24 июня (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Ожидается, что Еврокомиссия 17 июня рекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза, — об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, которые говорили на условиях анонимности.

По информации Bloomberg, рекомендация будет сопровождаться условиями, которые касаются верховенства права и антикоррупционного законодательства. При этом агентство отмечает, что для членства Украине все еще нужно будет «преодолеть возражения ключевых стран, которые выступают против расширения блока».



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Bloomberg пишет, что даже положительное заключение Еврокомиссии должны одобрить страны-члены. Этот вопрос планируют обсудить во время саммита в Брюсселе 23−24 июня.

Собеседники агентства сказали, что против поддержки заявки Украины выступают, в частности, Нидерланды и Дания, а большинство стран выступают за. В дипломатической ноте, полученной Bloomberg, Дания заявила, что Украина недостаточно отвечает критериям, связанным со «стабильностью институтов, обеспечивающих демократию, верховенство права и защиту меньшинств».



Во время встречи послов ЕС в среду, 8 июня, Польша, Литва и Ирландия были среди стран, которые призывали лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата, а Эстония подчеркивала необходимость дать Украине надежду, сообщили источники Bloomberg.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что три страны Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Она не уточнила, о каких странах речь, но сказала, что это не восточноевропейские или балтийские страны.

Накануне Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов. 9 июня лидеры фракций Европарламента призвали Евросоюз дать Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. Заключение Европейской комиссии будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.



Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая. Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.



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