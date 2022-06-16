«Промежуточный шаг». Еврокомиссия поддержит статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы, а Грузии откажет — СМИ 16 июня, 23:08 Цей матеріал також доступний українською Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В своем выводе о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС Европейская комиссия будет рекомендовать его для Украины и Молдовы, выдвинув по последней дополнительные требования, а Грузии — откажет, сообщает NOS.

Как отмечают собеседники издания, Еврокомиссия в пятницу, 17 июня, даст рекомендацию предоставить статус кандидатов на вступление в ЕС Украине.

По информации источников издания, Украине все еще необходимо предпринять шаги, прежде чем действительно вступить в переговоры о полноценном присоединении, в том числе о верховенстве закона и борьбе с коррупцией.

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«Похоже, что этот промежуточный шаг является реверансом в сторону таких стран как Нидерланды, которые считают, что Украина далека от готовности к статусу кандидата на вступление», — отмечает издание.

В то же время, предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС — это политический сигнал, который хочет прислать Киеву большинство государств-членов, добавляет NOS.

Также кандидатский статус будет рекомендован для Молдовы, но по отношению к ней будет выдвинуто еще больше требований для начала переговоров о вступлении.

Что касается Грузии, то Еврокомиссия будет рекомендовать не предоставлять стране такого статуса до выполнения «длинного перечня требований».

16 июня во время визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры ключевых государств ЕС приняли решение о том, чтобы предоставить Украине статус кандидата без дополнительных условий. Однако затем будут выдвинуты условия реформ на всех последующих этапах.

Макрон подчеркнул, что статус кандидата Украина должна получить уже 23 июня.

16 июня Макрон сообщил, Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленный статус кандидата в члены ЕС для Украины.

13 июня журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк заявил, что Еврокомиссия, вероятно, будет рекомендовать предоставить статус кандидата на членство в ЕС Украине и Молдове с условиями.

11 июня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС до конца следующей недели — до 26 июня.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что 17 июня Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Заключение ЕК будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Далее заявка Украины на вступление Евросоюза будет обсуждаться на уровне европейских лидеров в Европейском Совете. Однако некоторые страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса страны-кандидата на поступление. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что против этого выступают три страны блока. По данным СМИ, среди них Австрия и Дания.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов. 9 июня лидеры фракций Европарламента призвали Евросоюз предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

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