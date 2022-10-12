Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в ЕС Боснии и Герцеговине. Страна подала заявку в 2016-м

12 октября, 17:49
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Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Еврокомиссия в среду, 12 октября, поддержала предоставление статуса страны-кандидата Боснии и Герцеговине.

Как сообщается на сайте ЕК, комиссия в новом пакете по расширению блока оценила прогресс, достигнутый Западными Балканами и Турцией на пути к членству в Евросоюз.

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Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата Боснии и Герцеговине при условии, что страна примет ряд мер для укрепления демократии, верховенства права, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, функционирования государственных институтов и так далее. В комиссии пообещали дальше поддерживать усилия по проведению реформ и «ускорить интеграцию Западных Балкан в целом».

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«Жестокое вторжение России в Украину наглядно демонстрирует важность расширения ЕС, которое приобретает новое геополитическое значение. Это долгосрочная инвестиция в мир, процветание и стабильность на нашем континенте», — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС в 2016 году.

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Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. 1 июля президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление о достижении полноправного членства в Евросоюзе.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина рассчитывает стать членом Евросоюза в течение пяти лет.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Босния и Герцеговина Кандидаты Война России против Украины

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