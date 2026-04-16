Обсудят кредит для Украины. Делегация Еврокомиссии в пятницу проведет переговоры с Мадьяром

Лидер венгерской оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр на брифинге в Будапеште, Венгрия, 15 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Делегация Европейской комиссии в пятницу, 17 апреля, проведет первые переговоры с командой Петера Мадяра , чья партия получила большинство голосов на парламентских выборах в Венгрии.

Об этом пишет The Guardian.

По словам пресс-секретаря ЕС Паулы Пиньо, «время на решение ряда вопросов с Венгрией истекает».

«Это предварительные переговоры, которые проводятся для того, чтобы удостовериться, что после формирования правительства мы сможем принять необходимые меры, если это потребуется, и не потеряем ни минуты», — отметила Пинью.

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The Guardian пишет, что одним из самых насущных вопросов для ЕС сейчас является то, как быстро Венгрия разблокирует кредит для Украины на сумму 90 млрд евро и 20-й санкционный пакет против России.

В то же время для Мадьяра приоритетом является «вернуть домой» средства ЕС, предназначенные для Венгрии.

Как пишет газета Financial Times, в Брюсселе рассчитывают, что новая власть в Будапеште пойдет на шаги, которые позволят восстановить отношения Венгрии с ЕС и разблокировать около 35 млрд евро европейских средств.

Чтобы разблокировать средства, Венгрии необходимо будет выполнить 27 условий. Среди них — антикрупционные требования и проверки, а также отмена решений времен Виктора Орбана, которые нарушают правила ЕС, от отношения к искателям убежища до обеспечения академической свободы.

14 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после проведения реформ европейские деньги для Венгрии будут разблокированы.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По результатам подсчета 98,94% голосов лидирует партия Тиса. Партия Петера Мадьяра должна получить 136 мест в парламенте (52,44% голосов), партия Орбана Фидес — 56 мест (39,15% голосов), ультраправая Mi Hazánk (Наша родина) — 6 (5,77% голосов).

15 апреля Мадьяр заявил, что президент Венгрии Тамаш Шуйок на учредительном заседании парламента попросит его сформировать следующее правительство, которое может быть приведено к присяге до середины мая или несколько раньше.