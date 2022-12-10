Еврокомиссия мобилизовала аварийные резервы, чтобы отправить Украине 40 мощнейших генераторов

10 декабря, 14:10
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Еврокомиссия отправит Украине генераторы (Фото:Nezlamna2/Twitter)

Еврокомиссия отправит Украине генераторы (Фото:Nezlamna2/Twitter)

Европейская комиссия мобилизовала свои аварийные резервы для отправки в Украину 40 генераторов. Один такой генератор мощностью 220 киловатт может обеспечить электроэнергией целую больницу.

«Зима в Украине будет холодной, поскольку российские ракеты продолжают нацеливаться на жизненно важную энергетическую инфраструктуру», — отмечает Еврокомиссия в Twitter.

Видео дня

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https://twitter.com/EU_Commission/status/1601517075419213825
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Еврокомиссия Украина Война России против Украины Генератор

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