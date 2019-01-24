Еврокомиссия хочет взять под контроль выдачу "золотых виз" и "золотых паспортов" Вчера, 07:08 1096 Цей матеріал також доступний українською EPA Еврокомиссия озаботилась проблемой "золотых паспортов" и "золотых виз" EPA

Еврокомиссия впервые обнародовала всеобъемлющий доклад о схемах предоставления гражданства и проживании иностранных инвесторов в ряде государств-членов ЕС.

В докладе говорится о рисках выдачи так называемых "золотых виз" и "золотых паспортов", сообщает Интерфакс-Украина.



В документе отмечается, что выдача виз или паспортов в обмен на инвестиции в экономику страны угрожает ЕС, в частности, в том, что касается обеспечения безопасности, борьбы против отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и противодействия коррупции.

Авторы доклада подчеркивают, что отсутствие прозрачности в том, как действуют эти схемы, и недостаток сотрудничества между государствами-членами еще более усугубляют эти риски.

Вместе с тем, отмечает Еврокомиссия, указанные схемы затрагивают интересы всего ЕС, "поскольку каждый человек, который приобретает гражданство государства-члена, одновременно приобретает гражданство союза".

"Решение одного государства-члена предоставить гражданство в обмен на инвестиции автоматически дает права в отношении других государств-членов, в частности, на свободное передвижение и доступ к внутреннему рынку ЕС для осуществления экономической деятельности, а также право голосовать и быть избранным в ходе европейских и местных выборов. На практике эти схемы часто рекламируются как средство приобретения гражданства союза вместе со всеми правами и привилегиями, связанными с ним", - объясняют авторы доклада.

В настоящее время схему выдачи паспортов и виз в обмен на инвестиции используют 20 стран ЕС: Болгария, Великобритания, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия и Эстония.

Еврокомиссия предлагает более строгий контроль соответствия существующих практик законодательству ЕС. В частности, ужесточить контроль мер безопасности, в том числе на границах; отслеживать корректность применения директив ЕС на предоставление долгосрочных видов на жительство и правил воссоединения семей; проводить проверки законности фондов, используемых для инвестиций в обмен на предоставление гражданства или резидентства, в соответствии с правилами борьбы против отмывания капиталов; проводить обмен информацией в контексте рисков уклонения от налогов.