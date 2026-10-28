«Важно сохранять единое послание». В Еврокомиссии заявили, что заранее знали о беседе Стубба и Стере с Путиным

Европейская комиссия была заранее проинформирована о телефонном разговоре президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, сообщила Европейская правда в среду, 28 октября.

«Да, нам сообщили до звонка», — сказала Пиньо и уточнила, что беседа Стубба и Стере с Путиным стала продолжением встречи в Осло 20 октября.

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«Что тут действительно важно — сохранять единое послание во время любых разговоров с президентом [РФ] Путиным», — отметила Паула Пиньо.

В то же время она подчеркнула, что Еврокомиссия пока не наблюдает готовности государства-агрессора РФ к мирным переговорам.

«К сожалению, мы не видим особой готовности самого президента Путина участвовать в таких обсуждениях», — сказала Пиньо.

На вопрос о возможном участии представителей Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби она ответила, что на данный момент «нет дополнительной информации, которой можно было бы поделиться».

Как стало известно NV, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 27 октября заявил, что Финляндия и Норвегия проинформируют советников по вопросам национальной безопасности других европейских стран о разговоре с Путиным.

27 октября президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу урегулирования войны в Украине.

Этот разговор стал первым прямым контактом Путина с ведущими европейскими лидерами, поддерживающими Украину, после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в июле 2025 года.

Газета Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника писала, что Путин большую часть телефонного разговора с Александером Стуббом и Йонасом Гаром Стере читал им «лекцию» о средневековой истории древних славян.

Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщило, что Путин во время разговора с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии отказался от компромиссов по Донбассу.