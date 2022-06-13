Еще не окончательный вердикт. Еврокомиссия будет рекомендовать статус кандидата для Украины и Молдовы, но с условиями — журналист 13 июня, 17:14 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз и Украина (Фото:Dušan Cvetanović / Pixabay)

Еврокомиссия, вероятно, будет рекомендовать предоставить статус кандидата на членство в ЕС Украине и Молдове с условиями, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк.

Он уточнил, что ситуация з Грузией «остается под вопросом».

Про какие именно условия для Украины и Молдовы идет речь — пока неясно.

«Сегодня Европейская комиссия провела ориентационные дебаты по заявке на членство Украины, Молдовы и Грузии. Похоже, будет статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, но все равно остаются вопросы по Грузии. Решение будет принято в пятницу и страны-члены вынесут окончательный вердикт на следующей неделе», — сообщил журналист.

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11 июня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС до конца следующей недели — до 26 июня.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что 17 июня Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Заключение ЕК будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Далее заявка Украины на вступление Евросоюза будет обсуждаться на уровне европейских лидеров в Европейском Совете. Однако некоторые страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса страны-кандидата на поступление. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что против этого выступают три страны блока. По данным СМИ, среди них Австрия и Дания.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов. 9 июня лидеры фракций Европарламента призвали Евросоюз предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

Путь к членству Украины в ЕС: что известно

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится к Евросоюзу относительно безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением о членстве Украины в ЕС.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной 11 апреля такие опросники получили Грузия и Молдова.

18 апреля Киев передал Еврокомиссии первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС, а 9 мая — вторую заполненную часть опросника.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

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