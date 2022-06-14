Еврокомиссия будет настаивать на предоставлении Украине статуса страны-кандидата в ЕС — Politico 14 июня, 02:03 Цей матеріал також доступний українською Флаги Европейского союза (Фото:Neowin/Twitter)

Еврокомиссия будет настаивать на предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского союза, но окончательное решение остается за Европейским советом.



Об этом сообщает Politico.

«Европейская комиссия порекомендует предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в ЕС, по словам нескольких официальных лиц, знакомых с обсуждениями, которые состоялись во время дебатов между членами комиссии в понедельник», — сообщил источник издания.



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Журналисты напоминают, что власти Украины неоднократно говорили, что предоставление статуса «обеспечит бесценный моральный подъем во время войны».

«Комиссия не забывает, что Украина — единственная страна в Европе, где люди погибли, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. Теперь мы не можем сказать им: «Извините, ребята, вы размахивали не тем флагом», — сообщил источник Politico.

Представитель Елисейского дворца отметил, что статус кандидата, если он будет предоставлен, «будет лишь началом гораздо более длительного процесса».

«Как только Украина потенциально получит статус кандидата, мы также должны увидеть, когда начнутся переговоры. И вы знаете, что методология членства в ЕС предусматривает переговоры по главам и обратимые переговоры в зависимости от того, как развивается страна. Поэтому есть требования, соответствующие стандартам ЕС, и в любом случае они будут очень требовательны к Украине», — заявил представитель.

11 июня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС до конца следующей недели — до 26 июня.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что 17 июня Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Заключение ЕК будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Далее заявка Украины на вступление Евросоюза будет обсуждаться на уровне европейских лидеров в Европейском Совете. Однако некоторые страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса страны-кандидата на поступление. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что против этого выступают три страны блока. По данным СМИ, среди них Австрия и Дания.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов. 9 июня лидеры фракций Европарламента призвали Евросоюз предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

Путь к членству Украины в ЕС: что известно

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится к Евросоюзу относительно безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением о членстве Украины в ЕС.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной 11 апреля такие опросники получили Грузия и Молдова.

18 апреля Киев передал Еврокомиссии первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС, а 9 мая — вторую заполненную часть опросника.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

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