Еврокомиссия скептически оценила шансы Турции на вступление в ЕС

Еврокомиссия опубликовала отчет, в котором говорится о том, что перговоры с Турцией о вступлении в Европейский союз находятся в критической стадии.
В отчете говорится, что "Турция большими шагами отдаляется от Евросоюза", передает DW.
По данным Еврокомиссии, в стране существуют проблемы с правосудием, госуправлением и свободой слова.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия дала зеленый свет переговорам о членстве Албании и Македонии.
Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини
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