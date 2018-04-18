Еврокомиссия скептически оценила шансы Турции на вступление в ЕС

Еврокомиссия опубликовала отчет, в котором говорится о том, что перговоры с Турцией о вступлении в Европейский союз находятся в критической стадии.

В отчете говорится, что "Турция большими шагами отдаляется от Евросоюза", передает DW.

По данным Еврокомиссии, в стране существуют проблемы с правосудием, госуправлением и свободой слова.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия дала зеленый свет переговорам о членстве Албании и Македонии.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини