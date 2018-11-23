Еврокомиссия прокомментировала уступки Польши по скандальной судебной реформе

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис положительно оценил согласие Варшавы изменить законодательство о Верховном суде.
По словам Домбровскиса, Брюсселю необходимо время для детального ознакомления с правками в польский закон.
"На первый взгляд кажется, что все движется в правильном направлении. Но нам нужно некоторое время для более глубокой оценки законодательства. Мы считаем это позитивным событием", - цитирует Домбровскиса Reuters.
21 ноября Сейм Польши принял поправки к закону о Верховном суде. Указанный законопроект об изменениях действующего закона о Верховном Суде отменяет некоторые пункты раскритикованной ЕС судебной реформы.
Правки предусматривают продление полномочий судей Верховного и Высшего административного судов старше 65 лет и отменяют процедуру получения соответствующего согласия президента. Таким образом, 20 судей могут продолжить работу в Верховном суде Польши, несмотря на достижение пенсионного возраста.
19 ноября Европейский суд удовлетворил жалобу Еврокомиссии и постановил, что Польша должна немедленно приостановить применение нового судебного закона.
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