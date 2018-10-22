22 октября 2018, понедельник

Еврокомиссия призвала США и Россию "сохранить" ракетный договор

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Майя Косьянчич
Фото: European Western Balkans

Майя Косьянчич

Европейская комиссия призвала США и Россию обеспечить выполнение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) после того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе из сделки.

Как отметила пресс-секретарь ЕС Майя Косьянчич, Вашингтон и Москва "должны продолжать конструктивный диалог, чтобы сохранить этот договор" и обеспечить его "полную и верифицируемую имплементацию".

Представитель ЕС добавила, что в Европе ДРСМД "способствовал окончанию холодной войны, гонки ядерных вооружений и является одним из краеугольных камней архитектуры европейской безопасности".

Напомним, что президент США Дональд Трамп расторгнул договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. Но допустил повторное заключение договора с РФ и Китаем.

В ответ в МИД РФ заявили, что главный мотив расторжения договора – мечта США об однополярном мире.

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