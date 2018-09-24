24 сентября 2018, понедельник

Еврокомиссия подала в суд на Польшу из-за резонансной судебной реформы

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Еврокомиссия подала в суд на Польшу из-за резонансной судебной реформы

В понедельник, 24 сентября, Еврокомиссия подала в суд на Польшу из-за резонансной судебной реформы Варшавы.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Иск подан в Европейский Суд в связи с нарушением Варшавой принципа независимости судебных органов. Европейская комиссия утверждает, что польский закон о Верховном суде несовместим с законодательством ЕС, поскольку подрывает принцип независимости судебных органов.

Еврокомиссия уже неоднократно предупреждала Польшу о последствиях реформы, однако в Варшаве все замечания и пожелания Брюсселя проигнорировали. 

Согласно судебной реформе, пенсионный возраст судей Верховного суда понижается с 70 до 65 лет, в результате чего 27 из 72 судей Верховного суда должны  уйти в отставку. Эта мера также относится к главе Верховного суда Малгожаты Герсдорф, чей шестилетний мандат (закрепленный в Конституции Польши) будет досрочно прекращен.

В июле Герсдорф отказалась в принудительном порядке уйти на пенсию, что предусмотрено резонансной судебной реформой.

Кроме того, спорная судебная реформа, утвержденная Польшей, предполагает в том числе контроль парламента и Минюста над назначением судей.

Польша же все претензии ЕС отвергает и подчеркивает, что будет проводить все реформы исходя исключительно из своих внутриполитических интересов. 

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