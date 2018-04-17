Еврокомиссия дала зеленый свет переговорам о членстве Албании и Македонии

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве в ЕС с Албанией и Македонией. На фото - Федерика Могерини

Европейская комиссия рекомендует открыть переговоры о вступлении в блок с Албанией и Республикой Македония.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, передает Европейская правда.

Она отметили, что перспектива членства для стран западных Балкан станет реальностью при условии, что страны признают приоритетными реформы в основных сферах верховенства права, прав человека, демократических институтов и реформы государственного управления, а также по экономическому развитию и конкурентоспособности всех областей, где все еще сохраняются структурные недостатки.

Вступление в ЕС стран западных Балкан, согласно стратегии Еврокомиссии, отвечает политическим и экономическим интересам союза, а также способствует его безопасности.

Ранее НВ сообщало, что Евросоюз готовится до 2025 года провести следующую волну расширения за счет балканских стран. Еврокомиссия собирается ускорить переговорный процесс с Сербией и Черногорией о вступлении этих государств в Евросоюз.

Македония по требованию Греции намерена сменить названия для вступления в ЕС. Премьер-министр Македонии Зоран Заев озвучил четыре варианта нового названия страны.