Еврокомиссия дала Швейцарии полгода для обсуждения нового соглашения с ЕС Сегодня, 17:11 58 Цей матеріал також доступний українською Швейцария и Евросоюз ведут борьбу за "рамочное" соглашение

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Еврокомиссия предоставила Швейцарии еще полгода для согласования нового общего соглашения, которое будет регулировать будущие отношения страны с ЕС, передает The Local.

Благодаря решению Брюсселя швейцарские фондовые биржи смогут поддерживать доступ к клиентам с ЕС до конца июня.

"Это должно обеспечить время Швейцарии для завершения внутренней консультации касательно институционального рамочного соглашения", - сказал Домбровскис.

Однако еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в заверил, что ЕС не вернется за стол переговоров по сделке.

"Для нас переговоры закончены: двери закрыты. Теперь мяч на поле Берна", - сказал он.

По словам Хана, главный принцип рамочного соглашения - это "ничего не согласовано, пока все не согласовано".

Напомним, что Швейцария и ЕС ведут борьбу за "рамочное" соглашение, которое должно заменить 120 соглашений в различных отраслях, которые сейчас регулируют отношения Швейцарии с сообществом. ЕС сделал соглашение предпосылкой для дальнейшего признания швейцарской биржи MiFiD II. Однако, этот план не имеет популярности в Швейцарии, потому что является невыгодным для экономики государства и содержит обязательства имплементировать в национальное законодательство нормы ЕС, в частности, речь идет о миграции.