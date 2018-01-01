Еврокомиссар призвал Россию отпустить Сенцова для вручения ему премии Сахарова Сегодня, 17:50 2 Цей матеріал також доступний українською Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Йоханнес Хан призвал отпустить политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова для вручения ему премии Сахарова в Страсбурге.

Об этом он написал в Twitter.

"На следующей неделе украинский кинорежиссер Олег Сенцов будет награжден премией Сахарова Европейского парламента. Приговоренный к 20 годам заключения, он не сможет лично получить премию. Поэтому я повторно призываю: отпустите Сенцова получить премию Сахарова", - написал Хан.

Напомним, что Олег Сенцов стал лауреатом премии За свободу мнения имени Сахарова, основанной Европейским парламентом.

Премия За свободу мысли имени Андрея Сахарова основана в 1988 году Европейским парламентом и присуждается ежегодно тем, кто защищает права человека и основные свободы.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Сенцов с 6 октября 2018 года вынужден прекратить голодовку, которую объявил 14 мая, в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.