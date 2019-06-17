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Еврокомиссар предупредил о возможности приостановления безвиза отдельных стран с ЕС

Сегодня, 07:31
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Еврокомиссар предупредил о возможности приостановления безвиза отдельных стран с ЕС - фото

REUTERS / STRINGER

В связи с возрастающим количеством соискателей убежища из стран, для которых действует безвизовый режим с Евросоюзом, Еврокомиссия пригрозила ввести меры противодействия.

Об этом рассказал комиссар ЕС по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос, передает DW.

По словам Аврамопулоса, эти меры могут коснуться стран Западных Балкан и Латинской Америки.

«Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, ясно: защищать эту привилегию — ваша ответственность», — подчеркнул еврокомиссар.

Вместе с тем, он выразил надежду, что подобных крайних мер еще можно избежать.

Издание отмечает, что, по данным Европейского бюро поддержки миграционных процессов (EASO), в первые четыре месяца текущего года почти каждое четвертое заявление об убежище в ЕС подавалось от гражданина одной из стран, заключивших с ЕС соглашение о безвизовом режиме.

К примеру, количество соискателей убежища из Венесуэлы в сравнении с таким же периодом 2018 года выросло на 121% и достигло 14 257 человек, из Колумбии — на 156% (8097 человек), из Албании — на 30% (7138 человек).

При этом положительный ответ получает меньшинство таких соискателей.

Теги:   Миграция Безвизовый режим Евросоюз

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