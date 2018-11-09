Еврокомиссар Хан заявил, что НАБУ показало замечательные результаты работы

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан заявил, что НАБУ демонстрирует хорошие результаты работы.
Об этом сообщает Радио Свобода.
"НАБУ, несмотря на сильное давление против него, достигло замечательных результатов в своей работе", - сказал Хан.
По его словам, общественность этого не понимает в полной мере.
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Хан подчеркнул, что Украине нужно быстро создать Антикоррупционный суд и вернуть доверие к НАПК.
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