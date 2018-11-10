Еврокомиссар Хан: Ситуация в Азовском море - среди приоритетных в повестке дня ЕС

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан заявил, что ситуация c безопасностью в Азовском море - среди приоритетных вопросов в повестке дня Европейского Союза, передает пресс-служба Украинского кризисного медиа-центра.

"Позиция ЕС остается неизменной. Мы поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Ситуация в Азовском море является важным вопросом в нашей повестке дня, в частности, этот вопрос будет обсуждаться министрами иностранных дел стран-членов во время следующего заседания Совета министров иностранных дел", – отметил Хан.

Он также выразил обеспокоенность ухудшением ситуации на востоке Украины, подчеркнув, что Евросоюз не признает "выборы", которые пророссийские боевики планируют проводить в отдельных районах Луганской и Донецкой областях 11 ноября.

"Мы выступаем за соблюдение Минского процесса... Это (объявленные выборы) не будет способствовать решению проблемы. Со своей стороны, мы, конечно, не признаем результаты этих "выборов", - сказал еврокомиссар.

Напомним, 25 октября Европарламент принял резолюцию с осуждением действий России в Азовском море, нарушающих международное морское право.

В ЕП также призвали страны - члены Европейского Союза в Совете ЕС быть готовыми усиливать санкции против РФ в случае обострения ситуации в регионе.

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игорь Воронченко заявил, что ситуация в Азовском море остается напряженной.

С апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, захватывая суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя во время их прохода через Керченский пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.

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