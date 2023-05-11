В Киев прибыла еврокомиссар по внутренним делам 11 мая, 13:58 Илва Йоханссон встретилась с главой МВД Игорем Клименко во время визита в Киев (Фото:Ylva Johansson/Twitter)

В четверг, 11 мая, в Киев прибыла еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон.

В своем Twitter она сообщила, что во время ее визита в Украину будут обсуждаться вопросы общей безопасности.

Еврокомиссар также опубликовала фото с главой МВД Игорем Клименко и заявила, что его ведомство «достигает отличных результатов».

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Йоханссон также перечислила вопросы, которые будут в повестке дня: запланировано обсуждение вопросов сотрудничества полиции, работы по предотвращению незаконного обращения огнестрельного оружия, расследования военных преступлений и поддержки разминирования Евросоюзом.

9 мая в Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это был ее пятый визит в Украину в начала большой войны.

Во время предыдущего визита в феврале фон дер Ляйен вместе с президентом Владимиром Зеленским и президентом Евросовета Шарлем Мишелем по итогам саммита Украина—ЕС одобрили совместное заявление.

