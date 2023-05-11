В Киев прибыла еврокомиссар по внутренним делам
Илва Йоханссон встретилась с главой МВД Игорем Клименко во время визита в Киев (Фото:Ylva Johansson/Twitter)
В четверг, 11 мая, в Киев прибыла еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон.
В своем Twitter она сообщила, что во время ее визита в Украину будут обсуждаться вопросы общей безопасности.
Еврокомиссар также опубликовала фото с главой МВД Игорем Клименко и заявила, что его ведомство «достигает отличных результатов».
Йоханссон также перечислила вопросы, которые будут в повестке дня: запланировано обсуждение вопросов сотрудничества полиции, работы по предотвращению незаконного обращения огнестрельного оружия, расследования военных преступлений и поддержки разминирования Евросоюзом.
9 мая в Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это был ее пятый визит в Украину в начала большой войны.
Во время предыдущего визита в феврале фон дер Ляйен вместе с президентом Владимиром Зеленским и президентом Евросовета Шарлем Мишелем по итогам саммита Украина—ЕС одобрили совместное заявление.