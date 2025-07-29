«Выполняем обязательства перед ЕС». Зеленский поговорил с премьером Дании о законе о НАБУ

Метте Фредериксен и Владимир Зеленский во время встречи в июле 2024 года (Фото: Volodymyr Zelenskyy/Х)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, во время которого обсудил закон о НАБУ и САП . Об этом он во вторник, 29 июля, сообщил в своих социальных сетях.

В ходе разговора стороны обсудили продвижение Украины на пути к европейской интеграции, а также важность обеспечения независимости антикоррупционных институтов. Дания сейчас председательствует в Совете Европейского Союза, а для северных стран, в частности Дании, борьба с коррупцией остается одним из ключевых приоритетов.

«Со своей стороны мы делаем все, чтобы выполнять обязательства перед ЕС. Президентский законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов, уже зарегистрирован в Верховной Раде. Благодарен Дании за его поддержку. Мы согласились, что парламент должен проголосовать за этот законопроект безотлагательно, уже на этой неделе», — заявил Зеленский.

Президент добавил, что в период председательства Дании в Совете ЕС следует принять необходимые решения, связанные с евроинтеграцией Украины.

Во время разговора стороны, в частности, обсудили подготовку к открытию первого переговорного кластера в рамках процесса вступления Украины в ЕС.

29 июля Европейская правда сообщила, что Европейский союз предупредил Украину о последствиях в случае, если Верховная Рада не найдет голосов для отмены норм закона, который ограничивает независимость НАБУ и САП.

В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 июля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила четкое послание: Украина должна развивать прочные основы как будущее государство-член ЕС и сохранить независимость антикоррупционных органов, заявил представитель Еврокомиссии.

Верховная Рада рассмотрит законопроект президента Украины Владимира Зеленского по НАБУ и САП в четверг, 31 июля.