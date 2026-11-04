Посол ЕС назвала Украину одним из четырёх лидеров в процессе вступления в Евросоюз

Украина остается в числе четырех стран-лидеров процесса расширения Европейского союза и демонстрирует прогресс во всех сферах реформ. Несмотря на полномасштабную российскую агрессию, страна продолжает продвигаться по пути евроинтеграции.

Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова на пресс-конференции, посвященной результатам доклада Еврокомиссии по Украине в рамках Пакет расширения ЕС 2026 года, сообщает корреспондент NV.

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По словам Матерновой, в процессе расширения ЕС сейчас четко выделились четыре страны-лидера среди десяти государств, оцененных в отчете. Украина входит в эту группу.

Она подчеркнула, что отчет для Украины является положительным, ведь во всех охваченных им сферах зафиксирован прогресс. В частности, в одном из разделов, посвященном внешней политике и безопасности, он был очень значительным, а в других — от хорошего до ограниченного. В то же время ни в одном направлении Еврокомиссия не зафиксировала регресса.

Матернова также сообщила, что вместе с другими странами-лидерами Украина получила «дорожную карту» дальнейшего продвижения к членству в ЕС. По её словам, Евросоюз надеется открыть все шесть переговорных кластеров до конца года.

В отдельности посол отметила результаты реформ, которые Украина проводит со времён Революции достоинства, в частности в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией. После подачи заявки на вступление в ЕС в 2022 году темпы реформ ускорились.

По оценке Матерновой, на данный момент улучшение зафиксировано в 14 сферах, что свидетельствует о повышении уровня готовности Украины к вступлению в Евросоюз.

Она также подчеркнула особенность украинского пути к членству в ЕС: Украина проводит масштабные реформы, одновременно борясь за свой суверенитет и национальную свободу.

3 ноября постоянный представитель Украины при ЕС Тарас Качка заявил, что Украина и Венгрия достигли взаимопонимания относительно открытия переговорных кластеров в рамках вступления Киева в Европейский Союз. Украинская сторона рассчитывает открыть ещё два кластера до конца 2026 года.

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«Я считаю, что слово „блокировка“ вводит нас в заблуждение. Действительно, Венгрия попросила дополнительное время для рассмотрения и обсуждения определенных решений», — отметил он.

27 октября «Европейская правда» со ссылкой на осведомлённых дипломатов Евросоюза сообщила, что Венгрия во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в Брюсселе отказалась одобрить результаты скрининга четвертого и пятого переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС.

Кластер 4 «Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность» охватывает, в частности, транспорт, энергетику, трансъевропейские сети, окружающую среду и изменение климата.

Кластер 5 «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочённости» включает вопросы сельского хозяйства, рыболовства, региональной политики и бюджетных положений.

Это два последних переговорных кластера, которые ещё не открыты для Украины. Киев рассчитывает на их открытие до конца 2026 года.

Венгрия месяцами блокировала открытие новых переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, требуя, в частности, принять закон об образовании для национальных меньшинств. 7 октября СМИ сообщили, что Будапешт снял вето на открытие второго и третьего кластеров, посвященных внутреннему рынку и конкурентоспособности.

13 октября Евросоюз официально открыл ещё два переговорных кластера по вопросу вступления Украины. Решение об открытии кластеров стало возможным после того, как Верховная Рада приняла поправки к закону об образовании в обоих чтениях и в целом — как того требовала Венгрия.