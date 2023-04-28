Евросоюз должен начать переговоры о евроинтеграции Украины уже в этом году — глава МИД Латвии 28 апреля, 22:50 Эдгарс Ринкевичс (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич во время визита в Одессу заявил, что Евросоюз должен быть готов начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС уже в этом году.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу латвийского МИД.

Ринкевич в Одессе провел встречу с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, где министры обсуждали прогресс Украины по интеграции в ЕС, ситуацию в сфере безопасности и привлечение России к ответственности за ее агрессию против Украины.

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Министр подчеркнул, что Евросоюз должен быть готов начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной уже в 2023 году.

Это важно и для сохранения мотивации украинского народа в условиях войны, и для стимулирования дальнейших реформ в стране, добавил он.

Ринкевич напомнил, что Украина проводит реформы в условиях войны, и особо отметил меры по борьбе с коррупцией и укреплению судебной системы.

«Интеграция в ЕС потребует большой и кропотливой работы, очень важной частью которой будет проведение серьезных и эффективных реформ», — сказал глава МИД.

В пятницу, 28 апреля, в Одессу по приглашению Кулебы прибыли главы МИД Эстонии, Литвы, Латвии, Дании, Швеции, Норвегии, Исландии, а также заместитель госсекретаря МИД Финляндии.