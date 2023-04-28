Евросоюз должен начать переговоры о евроинтеграции Украины уже в этом году — глава МИД Латвии
Эдгарс Ринкевичс (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич во время визита в Одессу заявил, что Евросоюз должен быть готов начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС уже в этом году.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу латвийского МИД.
Ринкевич в Одессе провел встречу с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, где министры обсуждали прогресс Украины по интеграции в ЕС, ситуацию в сфере безопасности и привлечение России к ответственности за ее агрессию против Украины.
Министр подчеркнул, что Евросоюз должен быть готов начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной уже в 2023 году.
Это важно и для сохранения мотивации украинского народа в условиях войны, и для стимулирования дальнейших реформ в стране, добавил он.
Ринкевич напомнил, что Украина проводит реформы в условиях войны, и особо отметил меры по борьбе с коррупцией и укреплению судебной системы.
«Интеграция в ЕС потребует большой и кропотливой работы, очень важной частью которой будет проведение серьезных и эффективных реформ», — сказал глава МИД.
В пятницу, 28 апреля, в Одессу по приглашению Кулебы прибыли главы МИД Эстонии, Литвы, Латвии, Дании, Швеции, Норвегии, Исландии, а также заместитель госсекретаря МИД Финляндии.