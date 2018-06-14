Евродепутат - лидерам стран ЕС: Поезжайте в российские "гулаги", а не на ЧМ-2018

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс высказалась с требованием продолжения санкционного давления на Кремль, а европейских лидеров и дипломатов призвала не посещать Чемпионат мира по футболу в РФ.

По ее словам, необходимо осудить российские злоупотребления и "оставаться сплоченным о продлении санкций против России", сообщает Радио Свобода.

"Когда стартует чемпионат мира по футболу, мы не должны забывать тех, кто продолжает страдать от рук Путина. Более 150 человек сегодня находятся за решеткой из-за их политических взглядах", - заявила Хармс.

Она также обратилась к ФИФА с призывом приложить усилия для освобождения этих более 150 политических заключенных России, а в дальнейшем привязать уважение к правам человека к выбору стран, которые будут проводить у себя следующие чемпионаты мира.

"Лидеры стран ЕС, поезжайте не на чемпионат, а поезжайте в российские "гулаги", чтобы увидеть, в каких условиях содержатся и голодают Сенцов и другие политические заключенные", - подчеркнула евродепутат.

Ранее стало известно, что немецкие политики отказываются от визита в Россию на мундиаль. Также о бойкоте объявило руководство Финляндии.

Смотрите также

А вот французский президент Эммануэль Макрон заявил о своих планах посетить Чемпионат мира.

К этому правозащитная организация Amnesty International предостерегла мировых политиков от приезда в Россию на Чемпионат мира по футболу, поскольку Москва может использовать такие визиты в пропагандистских целях.

Чемпионат мира по футболу 2018 года состоится в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль впервые проводится в России и в Восточной Европе в целом.