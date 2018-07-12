Евроатлантические стремления Украины. О чем говорится в финальной декларации саммита НАТО

В НАТО призвали Россию вывести войска из Донбасса, осудили незаконную аннексию Крыма и попросили прекратить дискриминацию крымских татар, говорится в декларации саммита НАТО в Брюсселе. Об этом - в сюжете Радио НВ.

НАТО приветствует закон о национальной безопасности

Саммит Североатлантического альянса подтвердил евроатлантические стремления Украины. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время брифинга подчеркнул, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также приветствовал принятие Закона о национальной безопасности.

"Этот закон установит гражданский контроль и демократический надзор над военными силами и структурами безопасности. Внедрение закона необходимо, чтобы реформа имела должный эффект. Поэтому я призываю воспользоваться моментом, ведь это приблизит вас к НАТО. Но в первую очередь, это усилит вашу безопасность и ваш уровень демократии", - сказал Столтенберг.

В НАТО отметили, что не хотят прямой конфронтации с Россией

Генеральный секретарь напомнил, что НАТО и союзники продолжают поддерживать процесс реформ в Украине. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко вновь заявил о намерении закрепить в Конституции Украины стремление страны вступить в НАТО.

"Я намерен обеспечить трансатлантическую интеграцию. Отметить эту цель в Конституции Украины, чтобы никто не мог от этого отступить. Мы не спрашивать разрешения ни у кого, стать членом НАТО или нет. Потому что мы имеем на это право. Наша цель - достичь стандартов НАТО и обеспечить полное взаимодействие до 2020 года", - отметил Петр Порошенко.

Также Порошенко подтвердил, что сегодня встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Подробности декларации, которая была утверждена на саммите

Все 29 стран-членов НАТО, включая США, не признают незаконной аннексии Крыма. В финальной декларации указано, что агрессивные действия России, в том числе угрозы и применение силы ради достижения политических целей, являются вызовом для Альянса, подрывают евроатлантическую безопасности и международный порядок. В НАТО напомнили, что более двух десятилетий они пытались построить партнерство с Россией, однако последние ее действия сделали мир менее стабильным.

В то же время в НАТО отметили, что не хотят прямой конфронтации с Россией, а настроены на диалог с Москвой. Страны НАТО утвердили новую инициативу "Четыре тридцатки".

Во время саммита немало лидеров объявили о готовности увеличить свои взносы в оборону НАТО

К 2020 году будет 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых судов, готовых к использованию в течение 30 дней или меньше.

Во время саммита немало лидеров объявили о готовности увеличить свои взносы в оборону НАТО. Также приняли решение о размещении двух новых командных центров в США и Германии. Также в рамках саммита страны договорились открыть переговоры о членстве Македонии. Страна станет 30 членом Альянса после завершения всех переговоров с Грецией по ее новому названию - Республика Северная Македония. В декларации также подтвердили евроатлантические стремления Украины и заверили в продолжении сотрудничества с ней.

Ни одна страна сейчас не пользуется такой поддержкой НАТО, как Украина, отметил политический эксперт Олег Петровец. Украина не ожидала получить в результате этого саммита автоматического членства в Альянсе, напомнил он. Однако политика открытых дверей для государства была продемонстрирована, добавил эксперт. Он добавил, что Грузия - первая на очереди во вступлении в НАТО.

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В Конгрессе США приняли резолюцию в поддержку НАТО и Восточной Европы. В документе осуждается "нескрываемое, масштабное и продолжающееся нарушение" Российской Федерацией Хельсинских принципов относительно суверенитета и территориальной целостности Украины. Резолюция также поддерживает сохранение санкций, введенных США против РФ из-за попытки оккупации Крыма.