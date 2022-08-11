Еврейское агентство планирует отказаться от физического присутствия в России

11 августа, 04:46
Агентство всю свою работу по репатриации будет осуществлять из Израиля (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Агентство всю свою работу по репатриации будет осуществлять из Израиля (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Еврейское агентство для Израиля (Сохнут) рассматривает возможность полного отказа от физического присутствия в России. Работу по репатриации планируют перевести в удаленный режим.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным источника издания, агентство всю свою работу по репатриации будет осуществлять из Израиля — онлайн или по телефону.

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В то же время, проблема, по его словам, заключается в том, что у Сохнута не будет возможности способствовать репатриации в самой России.

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Кроме того, агентство сменит свою модель работы в РФ на ту, которой придерживаются благотворительные фонды, продолжил источник The Jerusalem Post.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Израиль Россия Евреи Антисемитизм Репатриант

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