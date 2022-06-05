В Молдове по запросу Беларуси задержали депутата Верховной Рады Евгения Яковенко — СМИ 5 июня, 18:57 Цей матеріал також доступний українською В Молдове задержали депутата Верховной Рады Евгения Яковенко (Фото:Dzerghinsk.org)

Пограничная полиция Молдовы задержала депутата Верховной Рады Украины Евгения Яковенко сообщает в воскресенье, 5 июня, молдавское издание Deschide.MD со ссылкой на источники. По информации издания нардеп был объявлен в розыск Беларусью по линии Интерпола.

Как пишет издание, Яковенко был задержан пограничной полицией в Республике Молдова и доставлен в следственный изолятор. Причиной задержания стало то, что украинский парламентарий был объявлен в розыск по линии Интерпола Беларусью.

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В беседе с журналистами Deschide.MD глава бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю подтвердил, что «минские власти обвиняют украинского парламентария во взяточничестве и коррупции и зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию».

Евгений Яковенко — внефракционный народный депутат Верховной Рады Украины, избранный в избирательном округе № 52 (Дебальцево, Торецкое, Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района) в Донецкой области в 2019 году. Был кандидатом от партии Батькивщина, но в ВР предпочел остаться независимым депутатом.

Издание отмечает, что Яковенко боролся на выборах 2019 года против людей украинского олигарха и кума Владимира Путина Виктора Медведчука. После победы на выборах команда Медведчука обвинила Яковенко в фальсификации результатов выборов и подкупе избирателей.

С 2001 года занимает должность директора частного предприятия Торгово-промышленная компания Алькон, занимающегося оптовой торговлей.

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