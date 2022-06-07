Молдова отказалась выдавать Беларуси украинского нардепа Яковенко 7 июня, 19:04 Цей матеріал також доступний українською Евгений Яковенко (Фото:Dzerghinsk.org)

Генпрокуратура Молдовы отказалась выдать Беларуси украинского народного депутата Евгения Яковенко, который находится в международном розыске по запросу Беларуси. Об этом сообщает издание NewsMaker со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

И.о. генпрокурора Думитру Робу ответил отказом на требование белорусских силовиков. В прокуратуре Молдовы считают, что, если украинского нардепа экстрадируют в Беларусь, процесс против него не будет справедливым. Там напомнили о резолюции Европарламента, который осудил содействие Беларуси России в полномасштабной войне против Украины.

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Прокуратура распорядилась отпустить Яковенко.

5 июня в СМИ появилась информация, что Евгения Яковенко задержали в Молдове, так как он был объявлен в розыск Беларусью по линии Интерпола. Режим белорусского диктатора Александра Лукашенко якобы обвиняет его во взяточничестве и коррупции.

До этого издание Украинская правда сообщало, что Яковенко — один из нардепов, которые выехали из Украины в феврале, до начала полномасштабного вторжения России. По информации УП, 12 февраля он улетел в Стамбул.

Евгений Яковенко — внефракционный народный депутат Верховной Рады, избранный по округу № 52 в Донецкой области в 2019 году. Был кандидатом от партии Батькивщина, но в ВР предпочел остаться внефракционным. Команда кума Путина, нардепа от бывшей ОПЗЖ Виктора Медведчука обвиняла его в фальсификации результатов.



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