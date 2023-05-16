Две цели. Нардеп Евгений Шевченко помогает украинской разведке контактировать с Беларусью и Лукашенко — Буданов 16 мая, 17:33 Евгений Шевченко (Фото:SSSS2022 via wikipedia)

Народный депутат Украины Евгений Шевченко помогает ГУР выстраивать коммуникацию с Беларусью и белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Разные Люди.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как Украина контактирует с Беларусью, Буданов подчеркнул, что украинская разведка использует все возможные механизмы.

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«Мы задействовали все возможные пути коммуникации (с Лукашенко — ред.). Даже задействовали, скажем так, народного депутата одного. Ради того, чтобы не допустить втягивание Беларуси в войну — это первая цель. Вторая цель — когда произошло вытеснение российской армии, недопущение повторного захода из территории Беларуси. Как показало время, по состоянию на сейчас этого удалось достичь», — заявил он.

Он также уточнил, что речь идет о нардепе Шевченко.

«Ну, все понимают. Это пан Евгений Шевченко. Мы пользуемся возможностями его коммуникации, его связями. Никогда этого сильно не скрывали. И он эффективен в этом процессе. Шевченко достаточно давно помогает нам и не отказывался, когда мы просили о помощи», — подытожил Буданов.

Нардеп Евгений Шевченко известен своей поддержкой белорусского диктатора Александра Лукашенко. Он неоднократно езидл в Беларусь до полномасштабного вторжения РФ.