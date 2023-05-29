Пригожин подрывает авторитет Путина из-за обиды за Бахмут, темпы операций войск РФ в районе города заметно снизились — оценки и карты ISW

29 мая, 09:38
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Пригожин, вероятно, обиделся на Путина из-за невыполнения обещаний о награде за Бахмут (Фото:Press service of Concord/Handout via Reuters)

Пригожин, вероятно, обиделся на Путина из-за невыполнения обещаний о награде за Бахмут (Фото:Press service of Concord/Handout via Reuters)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин снова обрушился с критикой на российского диктатора Владимира Путина, подрывая его авторитет и режим. Вероятно, он разочарован тем, что в Кремле никак не отметили действия его наемников в Бахмуте.

Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

В документе отмечается, что Пригожин пожаловался пропагандистам на запрет о любых дискуссиях о ЧВК Вагнера в информационном пространстве. Он заявил, что российские бюрократы «выиграют от такой цензуры только в ближайшей перспективе — от одного до трех месяцев, прежде чем российский народ даст отпор и начнет ненавидеть бюрократов».

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В анализе ISW говорится, что главарь наемников заметно перевел разговор с обсуждения неназванных российских чиновников на прямое обращение к Путина.

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Вероятно, Пригожин нападает на Путина за то, что тот не дал обещанную награду за захват Бахмута. Предыдущая словесная атака основателя ЧВК Вагнера на Путина произошла 9 мая, когда диктатор надеялся представить захват украинского города как большую победу России, чего не произошло.

«Высказывания Пригожина в адрес Путина и российского минобороны — в сочетании с его хвастовством достижениями Вагнера — могут говорить о том, что Пригожин расстроен тем, что не получил обещанной компенсации за победу в битве за Бахмут. Возможно, российское МО намеренно саботировало Пригожина за несколько дней или недель до 9 мая, чтобы помешать Вагнеру захватить оставшиеся несколько кварталов в западном Бахмуте до дня победы, как предполагает Пригожин. Путин мог намеренно не замечать таких усилий МО по саботажу, чтобы избежать необходимости выполнять обещание, которое, по мнению Пригожина, дал ему Путин», — пояснили эксперты ISW.

В отчете также говорится, что Пригожин предполагал расширить Вагнер за счет российских обычных сил или заменить российских военных чиновников на связанных с Вагнером сотрудников.

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Аналитики ISW напоминают о заявлении Пригожина о том, что вывод его наемников из Бахмута может занять большее время, чем до 1 июня. Их могут вывести в тыловые лагеря только к 5 июню.

По оценке экспертов, их место могут занят не регулярные оккупационные войска РФ, а «добровольческие формирования» и боевики «ДНР».

«По оценке ISW, диверсионно-разведывательная бригада Волки действовала в районе Авдеевки, что еще больше указывает на то, что российские силы могут перебрасывать нерегулярные силы и элементы „ДНР“ из окрестностей Авдеевки в район Бахмута. Переброска этих элементов в Бахмут может снизить темп российских наступательных операций на фронте Авдеевка — Донецк», — уточнили там.

В ISW также указали на снижение темпов операций войск РФ в районе Бахмуте.

«Снижение темпа российских наступательных операций в районе Бахмута и продолжающаяся операция по оказанию помощи на месте, вероятно, предоставляют украинским силам в этом районе инициативу для начала нового раунда операций вокруг города, если они того захотят», — говорится в сводке.

Другие выводы из отчета ISW по итогам 28 мая:

  • группа ЧВК Вагнера провела незаконный провагнеровский митинг в Екатеринбурге 28 мая, несмотря на сообщение о запрете митинга властями российского города.
  • российский пропагандист Владимир Соловьев раскритиковал российского террориста Игоря Гиркина
  • российские силы провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.
  • российские силы провели ограниченные наступательные операции вдоль фронта Авдеевка-Донецк.
  • российские силы продолжали обстреливать районы на юге Украины.
  • российские оккупационные власти продолжают насильно депортировать украинских детей в Россию под видом летних лагерей.
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Фото: ISW
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Фото: ISW
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Владимир Путин Бахмут Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины ISW

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