Пригожин использует Беларусь как хаб для переброски «вагнеровцев» в страны Африки — ЦНС 8 августа, 16:00 ЧВК Вагнера (Фото:wargonzo/Telegram)

Развернутые на территории Беларуси лагеря используются главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным для переподготовки наемников, после чего они отправляются в страны Африки.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

По данным подполья, на днях борт с боевиками ЧВК Вагнера вылетел из Беларуси в Западную Африку, в район Нигера.

ЦНС сообщает, что процесс переподготовки «вагнеровцев» на базе лагерей в Беларуси продолжается.

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«Таким образом Вагнер выступает экспортером войны из Украины по всему миру», — говорится в заявлении.

Ранее в ЦНС отмечали, что на аэродроме Зябровка в Беларуси начато создание палаточного городка для размещения около «вагнеровцев».

РФ планирует использовать их для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью и странами ЕС.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувальского коридора — 100-километрового участка между Польшей и Литвой, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Моравецкий предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».

3 августа Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском перешейке после сообщений о приближении к нему наемников ЧВК Вагнер с территории Беларуси.