В ISW объяснили, почему Пригожину и Кадырову удалось шантажировать минобороны РФ и что это значит 8 мая, 09:56 Пригожин угрожал минобороны РФ вывести наемников ЧВК Вагнера из Бахмута, после этого ему якобы выделили боеприпасы (Фото:Press service of Concord via Reuters)

Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров могли шантажом заставить минобороны РФ возобновить поставки боеприпасов «вагнеровцам», которые пытаются захватить Бахмут.

Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW) в сводке по итогам 7 мая.

Аналитики отмечают, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, вероятно, не изменил принципиально свои намерения по деприоритизации наступательных операций оккупационной армии в Украине и экономии боеприпасов вдоль всей линии фронта, но Пригожин и Кадыров «эффективно шантажировали российское МО выделением ресурсов силам ЧВК Вагнера в Бахмуте, угрожая стянуть кадыровские чеченские силы из других участков боевых действий.

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«Пригожин также утверждал, что МО предоставило Вагнеру полную свободу действий в Бахмуте и назначило генерала армии Сергея Суровикина посредником между МО и Вагнером. Эти действия указывают на то, что Герасимов и, возможно, министр обороны РФ Сергей Шойгу не имеют возможности командовать Пригожиным и Кадыровым как подчиненными, а должны вести с ними переговоры как равные», — отметили в ISW.

Эксперты также отмечают, что письмо Кадырова о готовности перебросить подразделение кадыровцев Ахмат в Бахмут было направлено российскому диктатору Владимиру Путину в обход российской системы командования.

«Вывод чеченских сил из других частей театра военных действий, вероятно, представлял риск для российских оборонительных линий, риск, на который Герасимов и Шойгу, или Путин, похоже, не хотели идти. ISW ранее наблюдала подразделения Ахмата, действующие в районе Белогоровки на линии Сватово-Кременная и в Запорожской области, и их отход с этих позиций мог бы подорвать оборонительные приготовления России перед запланированными украинскими контрнаступлениями. Шойгу и Герасимов, которые последовательно выполняли приказы Путина, возможно, решили выделить боеприпасы Вагнеру по указанию Путина», — говорится в отчете.

Эксперты также объяснили, что успешный шантаж свидетельствуют о том, что Герасимов на самом деле не контролирует все российские силы в Украине, несмотря на то, что является номинальным командующим.

В отчете также описывается выгода Кадырова от решения поддержать Пригожина.

Вероятно, глава Чечни пытается восстановить свое положение в кругу власти в Кремле. Он мог воспринять угрозы Пригожина вывести войска из Бахмута как возможность подчеркнуть эффективность своих сил на фоне неудач Герасимова и Шойгу в достижении решающих побед во время зимне-весеннего наступления.

«Очевидная необходимость Герасимова договариваться с подчиненными командирами и способность этих командиров навязывать ему свою позицию говорит о том, что проблемы с командованием оказывают значительное влияние на способность российских военных проводить последовательные операции в масштабах боевых действий в Украине. Однако Пригожин и Кадыров, похоже, могут принимать в основном независимые решения в отношении своих сил — явление, которое, по-видимому, становится тем более выраженным, чем дольше эти силы де-факто контролируют определенные участки фронта», — добавили там.

Отмечается также, что последствия событий вокруг ситуации в Бахмуте ставят под сомнение способность России координировать последовательную оборонительную кампанию. Российское военное командование, похоже, все больше делегирует ответственность за различные участки фронта в Украине различным российским командирам, в то время как власть Герасимова продолжает ослабевать.

«Ухудшение способности Герасимова контролировать своих командиров, вероятно, еще больше ограничит способность российских военных проводить согласованные операции с различными зонами ответственности. По оценке ISW, Путин вряд ли снимет Герасимова с поста, и поэтому публичный подрыв его авторитета Пригожиным и Кадыровым может оказать долгосрочное воздействие на силу позиции командующего», — резюмировали в ISW.

В отчете также уделяется внимание ситуации в Бахмуте. Там говорится, что войска РФ добились некоторых территориальных успехов в городе. Геолокационные кадры показывают, что силы ЧВК Вагнера продвинулись дальше на запад в Бахмуте.

ISW также приводит другие выводы по итогам еще одного дня войны РФ против Украины:

продолжение Пригожиным борьбы за завершение захвата Бахмута противоречит его последовательной версии о том, что захват Бахмута не имеет стратегической ценности.

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Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW