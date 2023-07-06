В Кремле сделали вид, что не следят за перемещениями Пригожина 6 июля, 15:41 Песков заявил, что у кремлевского режима нет ни желания. ни возможности следить за перемещениями Пригожина (Фото:Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via Reuters)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не следит за перемещениями главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и на это нет «ни возможности, ни желания».

Так он отреагировал на слова белорусского диктатора Александра Лукашенко о том, что Пригожина нет в Беларуси, пишет Медуза.

Песков не стал комментировал вопрос о том, принято ли решение о местонахождении главаря вагнеровцев.

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Он заявил, что с 24 июня все остается без изменений после заявлений диктаторов Владимира путина и Лукашенко, а ему «чего-то нового нечего добавить по этой теме».

27 июня Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Беларуси. Мониторинговый проект Беларускі Гаюн дважды сообщал о приземлении борта Пригожина под Минском.

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданова в интервью The Drive, опубликованном 29 июня, заявил, что перебазирования ЧВК Вагнера в Беларусь не будет. По его словам, пребывание боевиков там не станет проблемой для Украины, и они в основном продолжат операции в Африке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что в Беларусь прибыло небольшое количество вагнеровцев.

После однодневного бунта боевиков ЧВК Вагнер российский диктатор Владимир Путин дал «вагнеровцам» три варианта действий, один из которых — ссылка в Беларусь.

30 июня президент Владимир Зеленский на Ставке приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК Севера Сергею Наеву усилить границу с Беларусью.

В тот же день СМИ сообщили, что недалеко от белорусского города Осиповичи началась активность на заброшенной военной базе. По данным СМИ, там могут строить полевой лагерь для «вагнеровцев». В сети также публиковали спутниковые фото возможного полевого лагеря боевиков ЧВК Вагнера.