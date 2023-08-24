Одна авария за 20 лет эксплуатации. Модель самолета Пригожина, который разбился в РФ, имела хорошие показатели безопасности — Reuters 24 августа, 10:57 В Тверской области РФ потерпел крушение самолет Пригожина, вероятно, с главарем ЧВК Вагнера на борту (Фото:Anton Vaganov/Reuters)

Модель самолета Embraer, на борту которого во время крушения в Тверской области РФ, предположительно, находился главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, имела хорошие показатели безопасности.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление бразильской компании-производителя самолетов.

В документе, который есть в распоряжении издания, говорится, что компании известно об авиакатастрофе самолета Legacy 600, но она не оказывает услуг по техническому обслуживанию этого самолета с 2019 года.

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«Компания Embraer соблюдает международные санкции, введенные в отношении России», — уточнили там.

По данным International Aviation HQ, Legacy 600 поступил в эксплуатацию в 2002 году, всего было выпущено почти 300 самолетов до прекращения производства в 2020 году.

За этот период была зафиксирована только одна авария с участием Legacy 600, произошедшая в 2006 году, когда самолет столкнулся в воздухе с Boeing 737−800 авиакомпании Gol, направлявшимся с завода Embraer в Бразилии в США.

Несмотря на повреждения самолета, пилот посадил Embraer, погибших и пострадавших не было.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области. Крушение произошло ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе собственник нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Причина крушения неизвестна. Как утверждает канал Baza, пилоты не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях. Telegram-каналы страны-агрессора называли разные версии — попадание в самолет двух ракет ПВО якобы по ошибке или теракт на борту, пропагандисты утверждают, что «рассматриваются все версии».

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битвы».