Премьер Польши выразил опасения относительно последствий вероятной гибели Пригожина 24 августа, 15:29 Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Carlos Osorio)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасения относительно того, что после падения самолета главаря ЧВК Вагнера и его вероятной гибели надзор за боевиками переходит непосредственно к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает Onet.

«Я не буду комментировать, несчастный случай или нет… Я думаю, что поляки сами могут ответить. Надзор за группой Вагнера переходит непосредственно к президенту Путину. Пусть теперь каждый ответит на вопрос, большую или меньшую угрозу сейчас представляет группа Вагнера, которая дислоцируется в Беларуси», — сказал он.

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Моравецкий также отметил, что под руководством Путина «вагнеровцев», безусловно, еще больше будут использовать для провокаций, шантажа, нападений и «различных форм дестабилизации как части срыва политики безопасности».

Авиакатастрофа и возможная гибель Пригожина — что известно

В среду, 23 августа, в Тверской области РФ разбился небольшой самолет.

Инфографика: NV

Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области. Авария произошла ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битве».

Тела погибших во время авиакатастрофы отправили на судмедэкспертизу.