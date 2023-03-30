В РФ задержали корреспондента WSJ, его подозревают в «шпионаже» в пользу США 30 марта, 10:56 Эван Гершкович готовил материал о ЧВК Вагнера, его задержали в Екатеринбурге (Фото:Evan Gershkovich/Facebook)

В России сотрудники ФСБ задержали корреспондента издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Как сообщают пропагандисткие РИА Новости, журналист был задержан в Екатеринбурге. Его подозревают в «шпионаже», возбуждено дело.

Спецслужбы РФ утверждают, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США».

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Один из пиарщиков Екатеринбурга Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материл о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины, пишет местное издание 66.ru.

«Он приехал в большую такую экспедицию. Самое главное, что его интересовало, это отношение к ЧВК Вагнера и „спецоперации“ вообще. Наша эмиграция сказала, с кем можно поговорить в Екатеринбурге», — отметил он.

Ширшиков добавил, что журналист нигде публично не писал о поездке.

«Я его кулуарно водил по разным спикерам, удалось избежать провокации. Поездкой он вообще остался доволен», — отметил пиарщик.

Он добавил, что корреспондент WSJ пропал и не выходит на связь сутки.

Наемники Вагнера воюют в Украине с 2014 года, а также принимают участие в боевых действиях против украинской армии с начала полномасштабного вторжения РФ.

Российский олигарх Евгений Пригожин, близкий к диктатору Владимиру Путину, признал, что создал ЧВК Вагнера в 2014 году для войны против Украины.

По оценке британской разведки, ЧВК Вагнер привлекла 50 тыс. наемников на войну против Украины.

В начале 2023 года США признали ЧВК Вагнер транснациональной преступной организацией.



