Арест журналиста Эвана Гершковича: редакция WSJ призвала выслать посла РФ и всех российских журналистов из США 31 марта, 13:35 Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста WSJ после задержания по подозрению в «шпионаже» (Фото:Evgenia Novozhenina/Reuters)

Редакция The Wall Street Journal призвала власти США выслать посла РФ и всех российских журналистов из страны после ареста корреспондента издания Эвана Гершковича по подозрению в «шпионаже».

В редакционной статье говорится, что арест Гершковича усиливает привычку Кремля брать в заложники американцев, и это еще одно доказательство того, что Россия покидает сообщество цивилизованных стран.

Видео дня

«Бандитские лидеры продолжают совершать бандитские поступки, если они думают, что им за это ничего не будет. Администрации Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Высылка посла России в США, а также всех российских журналистов, работающих здесь, — это минимум, на который можно рассчитывать», — говорится там.

В WSJ подчеркнули, что российский диктатор Владимир Путин теперь несет ответственность за здоровье и безопасность Гершковича, и администрация президента США Джо Байдена обязана добиваться его освобождения.

Редакция также назвала обвинения в адрес из корреспондента «сомнительными».

Читайте также: Блинкен после ареста журналиста WSJ призвал американцев немедленно покинуть Россию

«Правительство тщательно следит за иностранными репортерами в России, а Гершкович работает там уже много лет. ФСБ могла бы давно выслать его из страны, если бы действительно считала его шпионом», — отметили там.

Издание также подчеркнуло, что арест журналиста произошел через несколько дней после того, как он написал разоблачительный и широко читаемый материал о падении российской экономики.

«Наглый арест американского журналиста свидетельствует о снижении способности США сдерживать нападения на своих граждан. Администрация Байдена в четверг осудила задержание Гершковича, и мы в журнале благодарны за это. Но справедливо будет спросить, почему Путин считает, что он может похитить американцев и идти дальше», — резюмировали в материале.

30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. ФСБ обвинила его в «шпионаже» — спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Перед этим его задержали в Екатеринбурге.

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материл о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.

The Wall Street Journal отвергло утверждения российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.