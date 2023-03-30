Блинкен после ареста журналиста WSJ призвал американцев немедленно покинуть Россию

30 марта, 21:04
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Эван Гершкович (Фото:The Wall Street Journal/Handout via REUTERS)

Эван Гершкович (Фото:The Wall Street Journal/Handout via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал американских граждан немедленно покинуть территорию страны-террориста России после ареста журналиста The Wall Street Journal.

В заявлении Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа, сказано, что США глубоко обеспокоены задержанием в России американского гражданина и «самым решительным образом осуждают непрекращающиеся попытки Кремля запугать, репрессировать и наказать журналистов и представителей гражданского общества».

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Госсекретарь напомнил, что гражданам США опасно находиться на территории России, и призвал их немедленно покинуть страну.

В четверг, 30 марта, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal, Эвана Гершковича. ФСБ обвинила его в «шпионаже» — спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США».

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материл о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.

The Wall Street Journal отвергло утверждения российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Госдеп США Россия-США The Wall Street Journal Журналист Энтони Блинкен

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