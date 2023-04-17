Посол США впервые смогла посетить арестованного журналиста WSJ Гершковича в Москве 17 апреля, 18:02 Эван Гершкович (Фото:The Wall Street Journal/Handout via REUTERS)

Посол США в стране-агрессора России Линн Трейси в понедельник, 17 апреля, смогла посетить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который находится в московском СИЗО Лефортово по обвинению в «шпионаже».

Посол написала в Twitter, что США впервые получили доступ к журналисту с момента его задержания более двух недель назад.



«Он чувствует себя хорошо, держится стойко. Вновь призываем немедленно освободить Эвана», — заявила она.



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Лефортовский суд Москвы 30 марта арестовал Эвана Гершковича. Спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Его задержали в Екатеринбурге.

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материл о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.

The Wall Street Journal отвергло утверждения российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.



США признали Гершковича неправомерно задержанным — это позволяет государству вести переговоры от его имени. Его делом будет заниматься подразделение Госдепартамента, которое обычно ведет переговоры по освобождению заложников.

Президент США Джо Байден говорил с семьей журналиста и заверил их, что правительство делает все возможное, чтобы «вернуть его домой как можно быстрее».



По данным Bloomberg, российский диктатор Путин лично одобрил арест Гершковича