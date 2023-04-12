Путин лично одобрил арест американского журналиста Эвана Гершковича — Bloomberg 12 апреля, 21:36 Эван Гершкович (Фото:The Moscow Times/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин лично одобрил арест американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича по обвинению в «шпионаже». Об этом сообщает агентство Bloomberg в среду, 12 апреля, со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники Bloomberg заявили, что инициатива ареста американского журналиста исходила от высокопоставленных сотрудников российских спецслужб. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что это не решение главы кремлевского режима, а «полная прерогатива спецслужб», которые подчиняются напрямую Путину.

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Последний раз иностранного журналиста в России арестовывали по обвинению в шпионаже 37 лет назад.

«Одобрение такого шага [Путиным] отражает растущее влияние „ястребов“ в Кремле, настаивающих на углублении конфронтации с Вашингтоном, которую они считают необратимой», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники.



30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал Эвана Гершковича. Спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Его задержали в Екатеринбурге.

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материл о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.

The Wall Street Journal отвергло утверждения российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.

США признали Гершковича неправомерно задержанным — это позволяет государству вести переговоры от его имени. Его делом будет заниматься подразделение Госдепартамента, которое обычно ведет переговоры по освобождению заложников.

Президент США Джо Байден говорил с семьей журналиста и заверил их, что правительство делает все возможное, чтобы «вернуть его домой как можно быстрее».