Байден призвал Россию уволить американского журналиста Эвана Гершковича
Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)
Президент США Джо Байден отреагировал на задержание в России журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Об этом сообщает CNN.
«Отпустите его», — сказал президент, уходя из Белого дома.
Кроме того, как сообщает Reuters, Байден завил, что не собирается в ответ высылать российских дипломатов.
«Сейчас не планируем», — сказал президент США.
30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
ФСБ обвинила его в «шпионаже» — спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США».
Перед этим его задержали в Екатеринбурге.
Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материл о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.
The Wall Street Journal отвергло утверждения российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.