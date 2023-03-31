Байден призвал Россию уволить американского журналиста Эвана Гершковича 31 марта, 16:13 Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден отреагировал на задержание в России журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Об этом сообщает CNN.

«Отпустите его», — сказал президент, уходя из Белого дома.

Кроме того, как сообщает Reuters, Байден завил, что не собирается в ответ высылать российских дипломатов.

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«Сейчас не планируем», — сказал президент США.

30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

ФСБ обвинила его в «шпионаже» — спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США».

Перед этим его задержали в Екатеринбурге.



Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материл о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.

The Wall Street Journal отвергло утверждения российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.