Зеленский считает, что оккупанты будут разминировать дороги в Олешках так, чтобы люди шли в сторону России

Президент Владимир Зеленский выразил мнение, что российские оккупационные войска в ходе гуманитарной операции будут разминировать дороги в Олешках таким образом, чтобы жители города пошли в сторону России.

«Безусловно, Россия будет делать все, чтобы разминировать так (дороги в Олешках — ред.), чтобы эти люди (жители) пошли в сторону России и оставались там», — заявил Зеленский в интервью ТСН, опубликованном 25 октября.

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Он высказал мнение, что россияне не пойдут на то, чтобы «безусловно просто отпустить людей».

В то же время, президент Украины сказал, что часть людей так или иначе будет эвакуирована на территорию, контролируемую Украиной.

«Главное сколько людей заблокировано, их разблокировать, чтобы они жили. Желательно, чтобы они смогли достичь своей цели и эвакуироваться к нам, в Украину, которая им все безусловно предоставит и поддержит», — отметил Зеленский.

Прекращение огня в Олешках — что известно

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, которое предусматривает временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

Оно должно начаться 29 октября, чтобы доставить гуманитарную помощь и организовать эвакуацию гражданского населения, заявили американские официальные лица.

Позже Генштаб ВСУ сообщил, что Украина вводит режим прекращения огня в районе населенного пункта с 03:00 27 октября по киевскому времени.

Лубинец рассказал, что гуманитарная операция будет сложной и будет проходить поэтапно. Она предусматривает прекращение огня, доставку помощи и обеспечение свободного выезда гражданских из города.

В Кремле заявили, что согласование прекращения огня и эвакуация могут занять несколько дней.