Зеленский поблагодарил Меланию Трамп за посредничество в гуманитарной миссии в Олешках

Благодаря соглашению, в заключении которого принимала участие первая леди США Мелания Трамп, мирные жители города Олешки получили возможность выехать, заявил президент Украины Владимир Зеленский (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за ее посредничество в достижении локального прекращения огня во временно оккупированном городе Олешки (Херсонская область).

Об этом глава украинского государства рассказал 31 октября в интервью Тони Перкинсу для программы «This Week on Capitol Hill».

«Благодарю американскую сторону и первую леди Америки Меланию Трамп за посредничество», — отметил президент Зеленский.

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По словам главы украинского государства, благодаря соглашению, в заключении которого принимала участие первая леди США, в город Олешки начала поступать гуманитарная помощь, а мирные жители получили возможность выехать.

Кроме того, как сообщил глава украинского государства, совместно с американскими партнерами в город удалось доставить медицинское оборудование.

Отдельно в интервью президент Зеленский рассказал о достигнутых результатах гуманитарной операции. В частности, по его словам, во время прекращения огня удалось разминировать дороги к Олешкам, доставить гуманитарные грузы и вывезти людей из города и из Олешковской общины.

Ранее первая леди США Мелания Трамп написала 31 октября в социальной сети X, что считает гуманитарную операцию по эвакуации жителей временно оккупированных Олешек в Херсонской области поводом для надежды на достижение устойчивого мира.

«Надежда на прочный мир. Олешки доказывают: мы способны поднять человечество над войной. Вместе мы можем построить мирную планету — мир, полный перспектив для наших детей», — отметила она.

30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой утром доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки отправилась в российскую Анапу в Краснодарском крае. Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а дальше добирались на автобусах до Украины.

Также были эвакуированы те, кто захотел уехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за 87 часов перемирия, которое было распространено на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей из временно оккупированных Олешек.

Режим прекращения огня будет действовать в Олешках до 22:59 1 ноября.