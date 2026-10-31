Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что результаты в Олешках могут стать мерой по укреплению доверия и открыть путь для дальнейших шагов в мирном процессе.

«Если боевые действия можно остановить в одном месте, их можно остановить повсюду — и навсегда. Украина готова. Ожидаем того же от России», — написал Сибига на своей странице в соцсети X.

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Он также отметил, что жители Олешек после месяцев голода и изоляции в условиях российской оккупации наконец в безопасности — они пересекли границу Украины в Черниговской области.

Глава МИД Украины поблагодарил за посредничество американскую сторону и первую леди США Меланию Трамп.

«Я благодарен Папе Римскому, нашим партнерам, коллегам-министрам и должностным лицам, которые помогли отреагировать на гуманитарную катастрофу в Олешках. Благодарю уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца и его команду за координацию операции на месте», — заявил также Сибига.

Он напомнил, что на протяжении многих месяцев Украина привлекала внимание к ситуации в Олешках, в том числе на заседаниях Совета Безопасности ООН и призывала партнеров, международные организации и религиозных лидеров действовать.

Эвакуация из Олешек — последние новости

30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После того, как разминирование маршрутов было завершено, гуманитарный конвой с утра доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу в Краснодарском крае. Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а далее выехали автобусами в Украину.

Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за 87 часов перемирия, которое было расширено на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела.

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31 октября президент Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей из временно оккупированных Олешек.

Режим прекращения огня будет действовать в Олешках до 22:59 1 ноября.