Украина готова остановить боевые действия повсюду, мы ожидаем того же от России — Сибига после эвакуации из Олешек
Жители Олешек во время эвакуации (Фото: Andrii Sybiha via X)
Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что результаты в Олешках могут стать мерой по укреплению доверия и открыть путь для дальнейших шагов в мирном процессе.
«Если боевые действия можно остановить в одном месте, их можно остановить повсюду — и навсегда. Украина готова. Ожидаем того же от России», — написал Сибига на своей странице в соцсети X.
Он также отметил, что жители Олешек после месяцев голода и изоляции в условиях российской оккупации наконец в безопасности — они пересекли границу Украины в Черниговской области.
Глава МИД Украины поблагодарил за посредничество американскую сторону и первую леди США Меланию Трамп.
«Я благодарен Папе Римскому, нашим партнерам, коллегам-министрам и должностным лицам, которые помогли отреагировать на гуманитарную катастрофу в Олешках. Благодарю уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца и его команду за координацию операции на месте», — заявил также Сибига.
Он напомнил, что на протяжении многих месяцев Украина привлекала внимание к ситуации в Олешках, в том числе на заседаниях Совета Безопасности ООН и призывала партнеров, международные организации и религиозных лидеров действовать.
Эвакуация из Олешек — последние новости
30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После того, как разминирование маршрутов было завершено, гуманитарный конвой с утра доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.
Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу в Краснодарском крае. Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а далее выехали автобусами в Украину.
Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за 87 часов перемирия, которое было расширено на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела.
31 октября президент Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей из временно оккупированных Олешек.
Режим прекращения огня будет действовать в Олешках до 22:59 1 ноября.