Политолог Игорь Рейтерович в интервью Radio NV заявил, что россияне вложили значительные усилия в освещение эвакуации из Олешек, но продвинуть свои нарративы им не удалось.

В эфире Radio NV Рейтерович отметил, что журналисты украинских телеканалов практически не присутствовали во время эвакуации из Олешек.

«Я так понял, было два человека только — с 1+1 и с ICTV. Понятно и очевидно, что это было требование России, к сожалению, Россия определяла формат присутствия тех или иных медиа. И нам сложно было, пожалуй, как-то добиться паритета, потому что россияне нагнали туда не только все свои пропагандистские медиа, а туда приехало и много откровенных блоггеров-зетников, тоже делавших какие-то сюжеты. Здесь все ясно, что Украина была поставлена ​​в определенные рамки. И эти рамки определяла, кстати, не только Россия, я думаю, что и в определенной степени Соединенные Штаты Америки, которые тоже отправили туда не так много журналистов, как хотелось бы», — сказал политолог.

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В то же время, он заявил, что журналисты из США «приятно удивили», упомянув сюжеты Newsmax, из которых было понятно, что речь идет о временно оккупированных территориях, Россия — агрессор, а «всей картины мы не увидим».

«Короче говоря, мне кажется, что россияне, с точки зрения представления этой истории, наружу вложились на порядок больше. Мы должны были подготовить какие-нибудь большие материалы. Создать в Киеве или ближе к временно оккупированным Олешкам какой-то информационный штаб, куда можно было бы привлечь всех тех западных журналистов, которые хотели бы пообщаться с людьми, которые причастны к этой ситуации, и с людьми, которых смогли эвакуировать, чтобы они это оперативно делали, а не снова они черпали всю информацию из каких-то российских изданий. В то же время, россияне, хоть и много вложились, но они свои нарративы как-то очень продвинуть не смогли. У них не получилось сделать то, что они хотели», — подытожил Рейтерович.

Эвакуация из Олешек — главное

27 октября в Олешках началась гуманитарная миссия по эвакуации гражданских при посредничестве США. В городе начал действовать режим тишины.

30 октября, после разминирования и доставки помощи, стартовал основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов, рассчитанных на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь четырьмя самолетами, а затем добрались автобусами до Украины. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска использовали гуманитарную паузу в Олешках для усиления своих позиций.

Агентство AFP сообщало, что Киев предлагал продлить перемирие, действовавшее в Олешках, однако Москва отклонила эту инициативу.