Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов прокомментировал эвакуацию жителей Олешек , отметив, что они в безопасности, а гуманитарная миссия прошла успешно.

«По этими официальными словами — человеческие судьбы, годы боли и ожидания. Самому старшему спасенному 94 года, самому младшему ребенку всего год. Слезы, объятия и первые минуты покоя без постоянного страха за жизнь», — написал Буданов в своем Telegram-канале.

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Он подчеркнул, что беспрецедентная миссия в Олешках стала возможной благодаря координации и личной вовлеченности первой леди США Мелании Трамп. Кроме того, глава ОП выразил благодарность президенту Владимиру Зеленскому за системную политическую волю для спасения граждан Украины и омбудсмену Дмитрию Лубинцу за работу, выдержку и координацию процессов непосредственно на месте.

Буданов сообщил, что на протяжении всей операции находился с Лубинцем «на постоянной связи».

«Все стороны выполнили договоренности и отработали профессионально. Многое останется за кадром, но мы продолжим работу: гуманитарные спецоперации должны продолжаться и перейти в системные решения», — подытожил глава Офиса президента.

Эвакуация из Олешек — последние новости

30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После того, как разминирование маршрутов было завершено, гуманитарный конвой с утра доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу в Краснодарском крае. Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а далее выехали автобусами в Украину.

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Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за 87 часов перемирия, которое было расширено на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей из временно оккупированных Олешек.

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Режим прекращения огня будет действовать в Олешках до 22:59 1 ноября.