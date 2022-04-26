В офисе генсека ООН заявили, что Путин «согласился» на участие организации и Красного Креста в эвакуации мариупольцев с Азовстали 26 апреля, 21:24 Цей матеріал також доступний українською Антониу Гутерреш в Москве 26 апреля 2022 года (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем якобы согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с территории завода Азовсталь в Мариуполе.

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Об этом сообщили в офисе генсека по итогам встречи.

Гутерреш 26 апреля прибыл в Москву, где встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а потом с Путиным. Генсек ООН обсудил с диктатором предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданских из зон боевых действий в Украине, в частности, ситуацию в Мариуполе.

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Пресс-секретарь Гутерреша сообщил, что Путин якобы «в принципе согласился» на привлечение МККК и ООН, и обсуждение продолжится с участием Управления по координации гуманитарных вопросов организации и российского министерства иностранных дел.

После переговоров с Лавровым Антониу Гутерреш заявил, что предлагает создать контактную группу в формате ООН—Украина—Россия для обсуждения гуманитарных вопросов. 28 апреля он должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Украине.

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркивала, что эвакуация жителей Мариуполя возможна только с помощью ООН. В частности, Украина просит, чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Россия регулярно срывает гуманитарные коридоры и нарушает договоренности с украинской стороной, открывая огонь или обманом и силой вывозя мирных жителей на свою территорию.



Мариуполь заблокирован российскими оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.



В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжают наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.



Защитники Мариуполя, которые продолжают держать оборону на Азовстали, несмотря на значительное численное превосходство противника, говорят, что готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших.



В бомбоубежище Азовстали сотни детей, женщин и пожилых людей ждут зеленого коридора https://www.youtube.com/embed/cwpHg_7cVxQ

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