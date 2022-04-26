Гутерреш в Москве предложил создать контактную группу Украина—Россия—ООН для обсуждения гуманитарных коридоров 26 апреля, 16:36 Цей матеріал також доступний українською Антониу Гутерреш в Москве, 26 апреля 2022 года (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым предложил создать контактную группу в формате ООН—Украина—Россия.

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«Срочно необходимы гуманитарные коридоры, которые были бы безопасными, эффективными и соблюдались всеми, для эвакуации гражданских и доставки такой необходимой помощи. С этой целью я предложил создание контактной группы по гуманитарным вопросам, которая объединила бы ООН, Россию и Украину для поиска возможностей по открытию безопасных коридоров с местным прекращением огня и для гарантирования того, чтобы коридоры были эффективными», — сказал Гутерреш во время пресс-конференции в Москве по итогам переговоров.



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Генсек ООН подчеркнул, что в Мариуполе тысячи гражданских нуждаются в гуманитарной помощи, и организация «готова полностью мобилизовать свои человеческие и логистические ресурсы, чтобы помочь спасти жизни в Мариуполе»:

«Я предлагаю координировать работу ООН, Международного Красного Креста, Украины и России для того, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию гражданских, которые хотят уехать, как на заводе Азовсталь, так и в городе, в любом направлении, которое они выберут, а также доставить необходимую гуманитарную помощь».

Перед визитом в Москву Гутерреш встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 28 апреля он должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Украине.

Ранее генсек ООН предлагал ввести пасхальную «гуманитарную паузу» в Украине с 21 до 24 апреля. МИД Украины поддержал это предложение, а Россия — отклонила.

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркивала, что эвакуация жителей Мариуполя возможна только с помощью ООН. В частности, Украина просит, чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного Комитета Красного Креста.

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Мариуполь заблокирован российскими оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.

В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжают наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.

Защитники Мариуполя, которые продолжают держать оборону на Азовстали, несмотря на значительное численное превосходство противника, говорят, что готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших.



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